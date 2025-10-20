Champions: Conte 'avere fiducia, pazienza e non esaltarsi'

"Ho la massima fiducia in tutti i ragazzi che giocano. Bisogna avere fiducia, pazienza, non esaltare e non ammazzare, cosa che spesso non accade e non va bene perché non ci aiutate". Antonio Conte vuole dimenticare la sconfitta di Torino e concentrarsi subito sulla sfida di Champions al PSV.

"Sono tutte partite importanti e difficili. Abbiamo perso con il City - dice l'allenatore del Napoli - e vinto con lo Sporting senza la difesa titolare dell'anno scorso. Sembra che tutto sia dovuto da inizio anno, stiamo fronteggiando situazioni importanti. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio".