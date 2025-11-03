Champions: Conte 'metabolizzare gli impegni ravvicinati'

"Domani è un' altra gara difficile. Sappiamo che in Champions le partite sono sempre importanti e dobbiamo cercare di metabolizzare gli impegni ogni tre giorni". Antonio Conte è costretto a confrontarsi con i continui impegni che si uniscono ai tanti infortuni nella squadra.

"Certo - spiega - difficoltà ne stiamo trovando anche perché se qualcuno si infortuna un altro viene super utilizzato come è successo a Gilmour perché non hai un terzo calciatore in uno stesso ruolo. Ci sono dei ruoli dove se capitano infortuni siamo costretti a super impiegare qualcuno".

"Oggi - aggiunge Conte - prepareremo la gara di domani, poi mercoledì dopo la partita ci sarà il recupero e dovremo essere subito pronti per giocare la partita con il Bologna domenica prossima. Bisogna metabolizzare gli impegni ravvicinati cercando di trovare quante più certezze è possibile. La metabolizzazione degli impegni - conclude - significa trovare più armi a disposizione e poter ruotare i giocatori in maniera più serena".