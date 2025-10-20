Champions: Conte, 'Psv è una squadra sempre protagonista'

"C'è da affrontare un'ottima squadra che ha vinto il campionato olandese, è sempre protagonista e gioca sicuramente un calcio particolare". Antonio Conte analizza la sfida di domani sera con il Psv Eindhoven sapendo che non sarà un impegno agevole.

"Bisogna fare grande attenzione - dice il tecnico del Napoli - perché non siamo venuti qui per fare le vittime sacrificali ma per giocarci la partita e cercheremo di farlo nel migliore dei modi".