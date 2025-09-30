Champions: Conte 'spero in Spinazzola e Olivera,o Elmas terzino'

"Ieri sia Spinazzola che Olivera hanno svolto allenamento differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché siamo in una emergenza importante visto che Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Champions e restano solo Beukema e Juan Jesus centrali". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla viglia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona che gli azzurri affrontano senza gli infortunati Rrahmani e Buongiorno e lo squalificato Di Lorenzo.

"Abbiamo per fortuna reintegrato Gutierrez - ha aggiunto - che ci dà una chance a sinistra e dovremo cercare una soluzione, se indisponibili Spinazzola e Olivera". "Se avete qualche idea adesso, datemela - ha concluso l'allenatore rivolgendosi ai cronisti - Io ho due centrali quindi se volete la difesa a tre, ne manca uno. Proveremo come possiamo, se dobbiamo rischiare lo faremo. Possiamo pensare anche a soluzione con Elmas terzino".