Champions: Conte, Sporting battuto con la difesa cambiata

"Stasera siamo stati molto bravi a vincere nonostante l'emergenza della squadra, che ci ha portato a una fase difensiva del tutto diversa rispetto allo scorso anno ma abbiamo avuto risposte". Lo ha detto il tecnico del Napoli Conte a Sky dopo il successo sullo Sporting Lisbona. "In questi due giorni - ha spiegato Conte - ho parlato con i ragazzi che a Milano non hanno giocato male, ma i due gol concessi sono situazioni in cui potevamo far meglio e ne abbiamo parlato. La squadra in generale nel comandare la partita la vedo più matura, rispetto allo scorso ma non dobbiamo soffrire la paura di prendere gol, perché così ti chiudi, fatichi e rischi".

Conte ha spiegato anche i cambi della formazione rispetto al 4-3-3 dello scorso anno con quattro centrocampisti e un esterno in meno a sinistra: "Noi abbiamo due opzioni - spiega Conte - di giocare con quattro centrocampisti e cercare di continuare su questa strada e lo facciamo perché ci sono margini di miglioramenti. Ma abbiamo anche la strada del 4-3-3 con più qualitativo inserendo anche De Bruyne, ma ci deve essere sempre la voglia di andare avanti. L'importante è mantenere dei principi, quando la palla ci sorpassa dobbiamo avere la forza per andare indietro, e poi nella costruzione del gioco dopo 60-70 minuti chi entra in campo dà una nuova energia. I ragazzi in campo continuano a fare quello fatto lo scorso anno che ci ha portato a vincere lo scudetto, sapendo che con 4 centrocampisti dominiamo di più il gioco, ma forse è più complicato perché hai un esterno in meno a sinistra. Ma oggi possiamo dire che con un anno alle spalle possiamo fare entrambe le cose".