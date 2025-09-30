Champions: Conte 'Sporting forte, abbiamo voglia di misurarci'

"Lo Sporting è una squadra che si contende sempre il campionato e le coppe portoghesi con il Porto e il Benfica, è di alto livello e ha vinto il campionato. Bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Cinte alla vigilia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona.

"Ho affrontato lo Sporting - ha detto - anche quando guidavo il Tottenham nel girone e sono rimasti lì tanti calciatori di quella squadra, che hanno accumulato esperienza. E' un'ottima squadra e ha giocato un giorno prima di noi in campionato. Noi siamo tornati a casa molto tardi, ieri chi ha giocato ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere molte energie, non è la migliore condizione per prepararci, ma c'è il calendario così e quindi dobbiamo accettarlo senza fare polemica".

Certo, ha concluso, "avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio, ma dovremo abituarci, fare esperienza e buoni risultati".