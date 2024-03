Champions: Di Bello quarto uomo per Real-Lipsia, arbitra Massa

Marco Di Bello torna nella squadra arbitrale dopo la contestata direzione di gara di Lazio-Milan, venerdi' scorso, e lo fa come quarto uomo in Real-Lipsia, ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì a Madrid. Il direttore di gara brindisino e' stato incluso dalla Uefa nel gruppo arbitrale tutto italiano: dirige Davide Massa, assistito dai guardalinee Filippo Meli e Stefano Alassio, al Var da Massimiliano Irrati, con Paolo Valeri suo vice.