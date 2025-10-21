Champions: Di Lorenzo, fatto brutta figura, andato tutto storto

"La brutta figura che abbiamo fatto questa sera dobbiamo analizzarla bene e capire bene le motivazioni". Non cerca scuse il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo il tracollo 6-2 con il Psv in Champions. "E' stata una brutta serata - ha aggiunto ai microfoni di Sky - è andato tutto storto. Siamo fragili in questo momento, quest'anno abbiamo perso un po' di compattezza e di equilibrio, abbiamo preso dei gol che a questi livelli non si possono prendere".