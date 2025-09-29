Champions: Dimarco, uscire sempre dopo 60' non mi aiutava

"Mi serviva il cambio di allenatore? Io dico solo che più giochi più migliori la condizione. Uscendo matematicamente dopo 60 minuti, era difficile crescere di condizione, quest'anno si vede la differenza visto che gioco molto di più". Conferenza stampa con frecciata verso l'ex tecnico Simone Inzaghi per l'esterno dell'Inter Federico Dimarco, intervenuto alla vigilia della sfida in Champions League contro lo Slavia Praga.

"Arriviamo bene, domani dobbiamo cercare di fare la quarta vittoria consecutiva - ha aggiunto -. Sto ritrovando la fiducia con l'aiuto del mister, tramite gli allenamenti. Mi mancava un po' di fiducia a livello personale, mi sono reso conto nell'ultimo periodo che non ho reso come negli ultimi anni. Questo può succedere, io cerco sempre di migliorarmi e ora ne sto uscendo con l'aiuto del mister e dei compagni".