Champions: doppietta Thuram, l'Inter parte bene con l'Ajax

Comincia bene il cammino dell'Inter in Champions League. Una doppietta di Thuram ha garantito alla squadra di Chivu di battere l'Ajax 2-0, e riscattare la sconfitta subita con la Juve nel derby d'Italia. Dopo una partenza senza slanci, Thuram si prende la scena, va vicino al gol, si procura un rigore (cancellato però dal Var) e poi sul finale del primo tempo (42') segna la rete del vantaggio. Due minuti nella ripresa ed è ancora l'attaccante francese a segnare di testa la doppietta.