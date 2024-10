Champions: Fonseca, domani non decisiva ma molto importante

"Abbiamo giocato le prime due partite contro due squadre tra le migliori in Europa ma con il Leverkusen nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Vogliamo continuare a crescere, il Brugge gioca bene ma noi dobbiamo vincere se vogliamo continuare in questa competizione. Non è decisiva ma è importante e dobbiamo vincere": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della partita Champions contro il Brugge, terza sfida europea dopo i ko con Liverpool e Leverkusen. L'allenatore rossonero spera che la vittoria di sofferenza, in inferiorità numerica, contro l'Udinese, possa segnare la svolta nella stagione del Milan: "In futuro spero che questo atteggiamento possa essere la normalità, e con questo atteggiamento possiamo costruire altre cose. Deve essere la normalità, poi possiamo crescere, e secondo me stiamo crescendo".