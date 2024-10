Champions: Fonseca, Leao e Theo titolari contro il Brugge

"Leao e Theo giocheranno titolari. Quello che mi aspetto da loro è quello che mi aspetto da tutti. Devono fare il massimo per far vincere il Milan. E' una situazione normale, anche per loro": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della partita Champions contro il Brugge. "Gabbia ha provato in allenamento e giocherà domani. Adesso - con il Milan che dovrà giocare sette partite in ventuno giorni - è importante avere tutti i giocatori disponibili per fare questo turnover, ora ci sono tante partite e abbiamo bisogno di tutti. Credo in tutti i giocatori, penso che tutti possono essere importanti in questo momento".