Champions: Fonseca sempre fiducioso, Milan sta migliorando

"Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida Champions contro la Stella Rossa, consapevole che in campionato il Milan è a 12 punti dalla vetta con una partita da recuperare. "Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare", promette l'allenatore che poi assicura: "Ho sempre il supporto della società". Fonseca però evita di tornare sui temi caldi post Atalanta: "capisco la curiosità ma oggi voglio parlare solo della partita di Champions League".