Champions: Girona ko, il Liverpool prima squadra agli ottavi

Il Liverpool passa anche a Girona nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League e resta a punteggio pieno, salendo a quota 18 punti, in testa alla classifica ed è già qualificato agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Decisivo Mohamed Salah: l'egiziano sigla il gol vittoria (0-1) trasformando un calcio di rigore. Per la formazione di Slot si tratta della sesta vittoria in sei partite di Champions, del tredicesimo successo nelle ultime 15 gare tra coppe e campionato.