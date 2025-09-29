Champions: Hayen, Bruges si porta dietro sfide di febbraio

"Il tecnico è cambiato, ma il modo di giocare non moltissimo. Rimane sempre una squadra molto forte e pericolosa che in serie A non ha ancora perso". Così Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, alla vigilia del match di Champions League sul campo dell'Atalanta.

"Ci porteremo dietro entrambe le sfide della scorsa stagione, che per noi significa fiducia - continua il tecnico fiammingo ricordando il 2-1 a Bruges e il 3-1 a Bergamo dello scorso febbraio -. Sappiamo dov'è la loro forza e dobbiamo essere attenti. Partiranno molto forte nei primi 10-15 minuti e dovremo fare sempre il nostro gioco".

"Abbiamo giocato tantissime partite, 15, con due giorni di riposo sempre. I giocatori lo sentono. Un po' di freschezza manca, è normale, ma giocare in Champions è il sogno di tutto. Siamo reduci da una vittoria all'ultimo secondo che ci dà spinta", spiega Hayen.

Sui due italiani in squadra, entrambi figli d'arte, il primo dell'ex interista Dejan e il secondo dell'ex atalantino anni '90 Emanuele Tresoldi, l'allenatore dei belgi è netto: "Aleksander Stankovic vuole imparare e migliorare tanto. Ha un potenziale enorme, il suo ruolo migliore è il numero 6, mediano che può prendere la regia, ma è un all around e può giocare più alto a centrocampo. Nicolò Tresoldi ha molta qualità e nel gruppo s'è adattato molto bene, le prestazioni finora sono state buone".

Infine, sull'atteggiamento da tenere: "Non abbiamo sottovalutato nemmeno il Monaco, sarebbe bellissimo prendere punti ovunque. L'Atalanta invece ha perso 4-0 col PSG, magari attaccheranno di più e dovremo essere preparati a tutti gli scenari", chiude Hayen.