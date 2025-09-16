Champions: Heitinga, faremo di tutto per non far vincere Inter

"L'Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però dobbiamo fare tutto il possibile affinché l'Inter non vinca". Lo ha detto il tecnico dell'Ajax, John Heitinga, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter in Champions League.

"Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per una bella serata. Che l'Inter abbia perso contro la Juventus non significa niente. Loro sanno cosa possono fare insieme, i giocatori si conoscono e questa è la cosa più importante".