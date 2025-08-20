Acquista il giornale
Champions: il Fenerbahçe di Mourinho fermato in casa dal Benfica

di Redazione Sport
20 agosto 2025
A Istanbul il Fenerbahçe allenato dal portoghese Jose Mourinho non é andato oltre lo 0-0 contro i connazionali del Benfica, nell'andata dei playoff di Champions League. Negli altri incontri giocati questa sera il Bodoe/Glimt ha travolto lo Sturm Graz 5-0, senza reti é terminata anche Celtic- Kairat Almaty, mentre Basilea e Copenaghen hanno pareggiato 1-1. Le partite di ritorno si giocheranno il 26 e 27 agosto.

