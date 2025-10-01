Champions: il Napoli vince, pareggia la Juventus

Prima vittoria in Champions League per il Napoli, mentre la Juve pareggia ancora: gli azzurri hanno la meglio per 2-1 sullo Sporting Lisbona e la Juve si fa raggiungere sul 2-2 dal Villarreal. Al Maradona, gli azzurri vanno in vantaggio al 36' con una rete di Hojlund su assist di De Bruyne. Nella ripresa, i portoghesi pareggiano su rigore con Suarez al 18' e serve ancora Hojlund per risolvere la pratica. In Spagna, i bianconeri si trovano sotto dopo 18' per una rete del georgiano Mikautadze ma, a inizio ripresa, prima Gatti e poi Conceicao la ribaltano. Nel finale, arriva però il pareggio spagnolo con l'ex bianconero Veiga.