Champions: Inter; Chivu, dimostrato che squadra c'è

"Abbiamo dimostrato tanta maturità, abbiamo dimostrato che la squadra c'è e capisce i momenti. È buona la prima, è sempre importante partire bene in Champions con il nuovo format. Mi è piaciuta la maturità, il fatto che siamo stati gran parte della partita nella loro metà campo, concedendogli solo il palleggio tra i difensori, non ci hanno mai messo in difficoltà. La squadra ha voglia di far bene, di riscattare l'ultimo periodo. Bisogna dare i meriti a questi ragazzi, sono eccezionali". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax.

"Esposito per come si allena, per quello che sta facendo, si merita tutti gli elogi. Anche stasera era la prima in Champions alla sua età ha fatto veramente una grande partita - ha proseguito -. L'ho detto subito che ho quattro attaccanti forti, che fanno il massimo per questa squadra. Sono anche contento poi quando fanno gol, perché un attaccante quando fa gol vive giorni felici ma Pio oggi si deve prendere tutti i nostri elogi perché ha fatto una grande partita. Per me la carta d'identità non esiste per un 19enne così come per un 36enne", ha concluso Chivu.