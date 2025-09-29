Champions: Inter; Chivu, testa allo Slavia e piedi per terra

"Se servono 12 punti nelle prime quattro gare non ci si può mai distrarre, quindi è inutile guardare così avanti. Ora pensiamo solo alla Slavia, bisogna stare con i piedi per terra e pensare al prossimo futuro e basta. Le aspettative possono creare delusioni, quindi partiamo solo dallo Slavia". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia della sfida in Champions League contro lo Slavia Praga.

"Cos'è cambiato in fase difensiva? La pressione fatta meglio, la voglia di tornare veloci, l'attenzione, la riaggressione fatta meglio. Come occupi il campo, la voglia di vincere il duello, la pressione che metti, la pressione sul portatore. Direi che siamo più attenti e determinati. E poi subentra l'orgoglio del campione perché qui ci sono campioni".