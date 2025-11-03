Acquista il giornale
Champions: Inter-Kairat, arbitra il portoghese Godinho

Spagnolo Sánchez in campo per Marsiglia-Atalanta

di Redazione Sport
3 novembre 2025
La direzione di Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato di Champions, in programma mercoledì 5 novembre alle 21, é stata affidata al portoghese Luis Godinho, assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida.

Marsiglia-Atalanta (ore 21) sarà arbitrata dallo spagnolo José María Sánchez, assistenti Raúl Cabanero e Inigo Prieto.

