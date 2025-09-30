Champions: Inter-Slavia Praga 3-0
Doppietta di Lautaro e gol di Dumfries
Seconda giornata di Champions: i nerazzurri dominano a San Siro lo Slavia Praga e attorno alla mezz'ora vanno a segno due volte nel giro di 4'. Sblocca Lautaro approfittando di un regalo del portiere, subito dopo raddoppia Dumfries su assist di Thuram. Nella ripresa Chaloupek salva sulla linea dopo che Sucic aveva concluso saltando anche il portiere. Poco dopo segna ancora Lautaro.
