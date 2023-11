Champions: Inzaghi, il lavoro non è ancora finito

"Ho parlato coi ragazzi, siamo qui a giocarci una partita importante con la grandissima soddisfazione di essere già qualificati con due giornate d'anticipo ma il nostro lavoro non è assolutamente finito. C'è un primo posto da conquistare, dovremo fare una partita importante contro il Benfica". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. "Domani giocherà Audero in porta perché se lo merita, lavora benissimo. Volevo già farlo debuttare col Frosinone, poi ho fatto altre scelte ma domani giocherà lui", ha aggiunto.