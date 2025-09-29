Champions: Juric, includerò il prima possibile Ederson e Lookman

"Ederson si è allenato un po' meno di Lookman. Giocano? Comincio a pensarci, a partita in corso o dall'inizio. Voglio includerli il prima possibile nelle rotazioni: se prima o dopo, vedremo. Non sono al 100%". Così Ivan Juric sui due titolari in recupero di un'Atalanta dalle molte assenze alla vigilia della partita di Champions League col Club Brugge.

"Una partita da vincere per prendere il cammino giusto, anche ripensando alle due partite di playoff per gli ottavi della scorsa stagione", spiega il tecnico nerazzurro. "Sarebbe perfetto avere tutti a disposizione, ma non li ho e quindi bisogna gestire quelli che si hanno, soprattutto in attacco, senza spremerli troppo. Ma sabato scorso i tre hanno fatto bene, la domenica prima anche", continua Juric, riferendosi al tridente Samardzic-Krstovic-Sulemana alla luce dell'indisponibilità di De Ketelaere e Scamacca.

Infine, sull'avversario: "Il Bruges è una grande squadra di grandi talenti che si trovano bene in campo. Anche se gioca molto spesso, non sembra ancora il momento della stanchezza. Se non hai infortunati, giocare di più è anche meglio".