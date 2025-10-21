Champions: Juric, l'Atalanta domani con punta vera o Lookman

"La formazione la decido domattina, vedremo se giocare con una punta vera o con Lookman. Bisogna dare seguito alla vittoria col Bruges e vincere a ogni costo". Così Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita di Champions League a Bergamo con lo Slavia Praga: "Ademola mi è piaciuto di più da esterno con la Lazio dopo l'ingresso di Krstovic, ma col Como al posto della prima punta aveva fatto bene. Non è una soluzione da scartare a priori. Stando largo deve fare i rientri difensivi, cosa che Sulemana fa bene", precisa il tecnico nerazzurro.

Juric attribuisce al suo predecessore sulla panchina bergamasca il livello raggiunto dall'attaccante nigeriano: "Lookman con Gasperini è migliorato molto nel tiro, nella posizione del corpo e nell'interpretazione della partita. Se andasse in Premier League segnerebbe come ha segnato a Bergamo".

L'allenatore croato vuole lasciarsi alle spalle uno scorcio di campionato con 5 pareggi su 7 turni pur senza mai perdere: "La sensazione è estremamente positiva per le prestazioni, ma col rammarico di non aver ottenuto i punti che meritavamo. Dobbiamo diventare più cinici mantenendo la solidità difensiva".

Un plauso all'avversario: "Mi piace l'approccio aggressivo, offensivo e con ritmo con cui lo Slavia Praga affronta le gare. Con l'Inter avevano cambiato modo di giocare anche per le assenze, ma normalmente sono molto aggressivi". Infine, sui recuperi: "Bellanova e Kossounou hanno recuperato senza fretta coi tempi giusti, possono partire dall'inizio - chiude Juric -. Kolasinac per la prima volta si è allenato con noi, vederlo ci ha fatto un grande piacere ma non è ancora pronto. Zalewskli ha recuperato completamente, Scamacca deve raggiungere la condizione giusta per giocare".