Champions: Juric, l'obiettivo dell'Atalanta è andare avanti

"L'obiettivo di questa prima fase della competizione è andare avanti, in un modo o nell'altro". L'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia della prima partita della League Phase di Champions in casa del Paris Saint-Germain chiarisce di voler arrivare entro le prime 24 della classifica a 36.

Sulle assenze di Ederson, Kolasinac e Scamacca, oltre che di Lookman rimasto fuori dalle convocazioni, Juric è netto: "Ho 4-5 giocatori di grande esperienza che incarnano lo spirito dell'Atalanta, la dedizione, il lavoro, la voglia di dimostrare che ci siamo. Ci sono ragazzi, nuovi e freschi con tanta voglia di fare bene e con l'opportunità di fare una prestazione di alto livello".

Marten de Roon, il capitano, sottolinea il fattore caratteriale e ambientale: "Ci saranno quasi duemila tifosi, speriamo che cantino forte spingendoci verso il risultato - afferma -. Giocare la competizione più bella dà sempre soddisfazione, perché ce la siamo meritata con una grande stagione".

Sui segreti per vincere le grandi sfide, il centrocampista svela un retroscena: "Prima di una vittoria ad Anfield col Liverpool feci un discorso alla squadra nello spogliatoio. Dissi di entrare senza paura, con orgoglio, con coraggio, divertendoci. Servono coraggio, cattiveria e orgoglio per provare a fare risultato".