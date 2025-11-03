Champions: Juve in campo per la rifinitura pre-Sporting

La Juventus è in campo alla Continassa per sostenere la rifinitura alla vigilia della quarta giornata di Champions League. Domani all'Allianz Stadium arriverà lo Sporting Lisbona alle 21 e, sarà il battesimo di Luciano Spalletti da tecnico bianconero davanti ai suoi nuovi tifosi in casa. Yildiz ha iniziato regolarmente i lavori insieme al resto dei compagni, mentre Kelly non si è visto nel gruppo bianconero. Alle 18.15 è prevista la conferenza stampa di Spalletti direttamente allo Stadium.