Champions: Juve; Locatelli, vittoria con Inter ci dà entusiasmo

di Redazione Sport
15 settembre 2025
"Arriviamo carichi, abbiamo vinto il derby d'Italia e ci ha dato entusiasmo: domani inizia la competizione più bella che c'è, ci sarà grande entusiasmo e una bella atmosfera in casa nostra": così il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, tra la vittoria in campionato contro l'Inter e l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. "E' fondamentale iniziare bene, ci sono squadra più forti di noi ed è evidente - continua in conferenza stampa - e il segreto è che siamo una squadra che ha voglia di fare e di lavorare: vogliamo arrivare più avanti possibile, siamo là per farci trovare pronti e non dovrà mancare mai la voglia di essere squadra".

"Siamo più gruppo dell'anno scorso, ci alleniamo molto bene: è importante dare sempre il 100%", ha aggiunto il centrocampista spiegando che squadra sta nascendo. "La cosa bella del mister - aggiunge - è che dialoga tanto con noi e ci aiuta molto: dobbiamo mantenere equilibrio dopo la vittoria contro l'Inter, abbiamo comunque preso tre gol e dobbiamo prendere le cose positive e lavorare su quelle negative".

