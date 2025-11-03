Champions: Juve; Spalletti, 'Yildiz c'è, mi ricorda Kvara'

Luciano Spalletti annuncia di aver recuperato Kenan Yildiz, "E' a disposizione" dichiara il tecnico della Juventus alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona. A proposito del turco, gli viene chiesto a chi assomigli: "Ho avuto qualche grande calciatore, gli possiamo accostare Kvaratskhelia o Di Natale - la risposta dell'allenatore bianconero - ed è bravo a giocare da seconda punta o da esterno: a lui piace interpretare la posizione sul centro-sinistra, ciò che lo disturba un po' sono i rientri di 100 metri. Ma nel calcio di oggi, i giocatori forti si adattano e sanno che devono aiutare la fase difensiva".