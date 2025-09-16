Champions: Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Juventus e Borussia Dortmund pareggiano 4-4 nella prima giornata di Champions League. Allo Stadium, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la sfida si accende nella ripresa con le reti di Adeyemi, Yldiz, Nmecha e . Couto riporta avanti i tedeschi, la Juve sfiora il 3-3 col turco, ma poco dopo un fallo di mani di Kelly causa un rigore, confermato dal Var, e il Borussia va sul 4-2 grazie a Bensebaini, preciso dal dischetto. Vlahovic non ci sta e segna il 3-4, prima di fare l'assist a Kelly per il 4-4 in pieno recupero.