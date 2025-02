Champions League: Il Bruges supera l'Atalanta 2-1 con un rigore discusso

Il Bruges ha battuto l'Atalanta 2-1 nella partita di andata degli spareggi di ammissione agli ottavi di finale di Champions League. La sconfitta della Dea ssi è concretizzata nel recupero, frutto di un rigore molto dubbio assegnato dall'arbitro per una manata di Hien sul volto di Nilsson. Un premio eccessivo per i belgi, che pure hanno ben giocato, andando in vantaggio al 15' con Jutglà. Nel finale del primo tempo, l'Atalanta ha trovato il pareggio con Pasalic e nella ripresa, pur soffrendo ancora il gioco del Bruges, aveva mantenuto l'equilibrio in vista del ritorno, martedì prossimo a Bergamo.