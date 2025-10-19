Acquista il giornale
Champions: lo svedese Nyberg arbitra Union Saint Gilloise-Inter

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
E' lo svedese Glenn Nyberg l'arbitro designato dall'Uefa per Union Saint Gilloise-Inter, gara valida perla terza giornata della fase campionato della Champions League, in programma martedì alle 21 a Bruxelles. Assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al Var lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez, avar Javier Iglesias Villanueva.

