Champions: Mazzarri "Napoli ok a Bergamo, non mi pongo limiti"

"Con De Laurentiis vivo una stima reciproca da anni. Mi ha chiamato per le difficoltà della squadra sapendo che sono uno che lavora molto, ora l'obiettivo è di ritrovare il gioco bellissimo come il Napoli dell'anno scorso. Siamo andati bene a Bergamo vincendo e ora ripartiamo da qui, poi non mi pongo limiti". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla viglia del match contro il Real Madrid nella penultima giornata del girone di Champions League. "Domani abbiamo la sfida - ha detto - con una delle squadre più forti del mondo, vediamo quanto riusciamo a fare quello che abbiamo previsto, che ho provato a trasmettere ai ragazzi. Mi aspetto un Napoli che stia ben corto, compatto, ben organizzato, quello che in parte abbiamo visto a Bergamo. Ma si valuta anche pesando la squadra che abbiamo di fronte, il fortissimo Real Madrid di un grande allenaTore come Ancelotti".