Champions: Pioli "è serata dolce amara, ci credevamo"

"Il più grande rimpianto? La prima partita, l'andata col Newcastle dovevamo vincerla. Dispiace, alla Champions credevamo tanto. L'Europa League è una competizione importante e il Milan non l'ha mai vinta. E' una serata dolce amara. Soddisfazione per la vittoria, era dal 2005 che il Milan non vinceva in Inghilterra, ma tenevamo alla Champions. Ora penseremo all'Europa League": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Prime, rammaricato dopo la vittoria contro il Newcastle che non basta però per gli ottavi. "Noi ora dobbiamo pensare a fare bene in campionato, consolidando il terzo posto con l'obiettivo di fare di più. Tornare in Champions è il nostro obiettivo minimo. Ci dobbiamo concentrare sul campionato - ricorda Pioli - dove non abbiamo trovato la continuità necessaria. Manca tanto alla fine, difficile fare ora i bilanci. Io sono convito delle potenzialità del Milan e spiace di non essere riuscito a portarle al massimo".