Champions: Psv Eindhoven - Napoli 6-2

PSV Eindhoven - Napoli 6-2 nella terza giornata della Champions League. Primo tempo intensissimo al Philips Stadion. Parte bene il Napoli che ci prova con Lucca e De Bruyne. Gol giustamente annullato a Saibari. Poi il Napoli passa con McTominay. Ma in 4' il PSV la ribalta con un autogol di Buongiorno e la rete di Saibari. Ad inizio ripresa il tris di Man che nel finale piazza anche il poker con un eurogol. Poi arriva la doppietta di McTominay per il 4-2 e subito dopo il 5-2 di Pepi che ristabilisce le distanze. Chiude Driouech per il 6-2.