Champions: Real Madrid-Lipsia 1-1, blancos ai quarti

Il Real Madrid vola ai quarti di finale di Champions League ma rischia molto. I blancos pareggiano 1-1 al Bernabeu con il Lipsia in una partita dove sono stati i tedeschi a condurre il gioco per quasi tutto il tempo. Il Real passa però il turno grazie all'1-0 dell'andata. Il Lipsia gioca meglio e più volte sfiora il gol dell'1-0 con Openda e Xavi Simons. Il pubblico del Bernabeu fischia i propri giocatori ma è un guizzo individuale di due dei tanti campioni del Real a sbloccare l'incontro: Bellingham inventa e Vinicius non perdona da centro area in un contropiede due contro tre. Ma la reazione tedesca è immediata: il capitano Orban pareggia di testa su uno dei tanti traversoni concessi dagli spagnoli. Ancora qualche occasione per il Lipsia ma arriva il fischio finale che regala la qualificazione al Real Madrid.