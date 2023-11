Champions: Real Madrid-Napoli 4-2

Finisce male per il Napoli la trasferta al Santiago Bernabeu. La vittoria per 4-2 del Real è un po' troppo penalizzante per la squadra di Mazzarri che tiene bene nel confronto con i blancos e crolla soltanto nella fase finale della partita, sia per un grave errore di Meret, sia per un vistoso calo fisico che spianano la strada agli uomini di Ancelotti. I gol nel primo tempo al 10' di Simeone, all'11' di Rodrygo, al 22' di Bellingham; nel secondo tempo al 2' di Anguissa, al 39' di Paz, al 49' di Joselu Il discorso qualificazione è dunque rinviato all'ultima partita del girone con il Braga che gli azzurri giocheranno il 12 dicembre in casa, quando bastera' un pari o addirittura una sconfitta per 1-0.