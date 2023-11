Champions: rigore dubbio Psg-Newcastle; Uefa rimuove arbitro Var

L'Uefa ha rimosso dal suo incarico l'arbitro addetto al Var protagonista della concessione del controverso rigore che ha portato al pareggio 1-1 del Paris Saint-Germain in Champions League contro il Newcastle United. Si tratta del polacco Tomasz Kwiatkowski che avrebbe dovuto operare al Var della partita del Gruppo D di Champions League di stasera tra Real Sociedad e Salisburgo in Spagna. La decisione dell'Uefa è maturata a seguito delle polemiche scaturite dall'assegnazione del penalty al Paris Saint-Germain al 97esimo minuto della sfida contro il Newcastle. Gli inglesi era in vantaggio 1-0 quando l'arbitro Szymon Marciniak è stato chiamato dal suo connazionale Kwiatkowski per rivedere le immagini di un fallo di mano in area di Tino Livramento. E nonostante l'infrazione sembrasse discutibile il rigore è stato fischiato lo stesso e poi realizzato da Mbappe per l'1-1 in extremis dei parigini. L'allenatore del club inglese, Eddie Howe, ha definito la concessione del rigore "una decisione sbagliata". (ANSA-AFP).