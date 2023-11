Champions, Sappiamo mettere in difficoltà l'Inter

"Dobbiamo giocare in modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l'Inter. Se agiamo in modo sbarazzino come successo a San Siro possiamo mettere in difficoltà giocatori di grande esperienza come quelli dell'Inter. Questa è l'indicazione che possiamo trarre dalla gara di andata: domani dovranno funzionare moltissime cose perché si possano portare punti a casa, ma sappiamo anche come si può disturbare l'Inter e ci proveremo". Lo ha detto il tecnico del Salisburgo Gerhard Struber in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. "Dovremo sfruttare il supporto dei 30mila spettatori che saranno dietro di noi e cercare di sviluppare questo, cercando di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi - ha aggiunto -. Servirà coraggio, bisognerà cercare di fare gol e allo stesso tempo bisognerà cercare di essere bilanciati per essere stabili in difesa. Una partita dura 90 minuti, anche di più: dovremo giocarla in modo strategico per provare a conquistare punti".