Champions: Sarri, oggi il Bayern ha giocato da Bayern

"Nel primo tempo abbiamo fatta una buona partita, almeno fino al secondo gol, contro un Bayern che questa sera ha giocato da Bayern. Il 2-0 ci ha fatto rientrare nello spogliatoio con il peso della delusione addosso". Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha sintetizzato così il ko che ha escluso la Lazio dalla Champions. E tornano in mente le occasioni sprecate dell'andata: "Sono due settimane che ci ripenso perché avrebbe significato poter subire una rete e non perdere le speranze. Ma ciò non toglie che il divario tecnico c'è. Il bilancio resta però positivo visto che una squadra come la nostra esce dalla Champions con più vittorie che sconfitte - ha concluso Sarri - Ora concentriamoci di nuovo sul campionato per risalire" e cercare di tornare nell'élite del calcio europeo.