Champions: Spalletti 'la Juve lotti sempre, oltre la fine'

"Qui alla Juve si dice sempre 'fino alla fine', io dico 'oltre la fine': dobbiamo lottare per qualsiasi cosa": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, manda un messaggio all'ambiente alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

"In questo club vieni stimolato a fare sempre meglio, ogni mattina che ti alzi e pensi che sei alla Juve - dice l'allenatore bianconero - anche perché abbiamo questa storia con cui confrontarci quotidianamente".

E sullo scudetto: "Non ho detto che dobbiamo vincerlo, ma lottare per il titolo - sottolinea Spalletti - e finché la matematica non ce lo vieta, dobbiamo essere nelle condizioni di poter ambire a lottare per qualsiasi cosa".