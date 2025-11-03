Champions: Spalletti 'la Juve lotti sempre, oltre la fine'
Tecnico, 'finché matematica non ce lo vieta, dobbiamo crederci'
"Qui alla Juve si dice sempre 'fino alla fine', io dico 'oltre la fine': dobbiamo lottare per qualsiasi cosa": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, manda un messaggio all'ambiente alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona.
"In questo club vieni stimolato a fare sempre meglio, ogni mattina che ti alzi e pensi che sei alla Juve - dice l'allenatore bianconero - anche perché abbiamo questa storia con cui confrontarci quotidianamente".
E sullo scudetto: "Non ho detto che dobbiamo vincerlo, ma lottare per il titolo - sottolinea Spalletti - e finché la matematica non ce lo vieta, dobbiamo essere nelle condizioni di poter ambire a lottare per qualsiasi cosa".
