Champions: tedesco Zwayer è l'arbitro di Manchester City-Napoli

La prima partita della fase campionato in programma giovedì

di Redazione Sport
16 settembre 2025
E' il tedesco Felix Zwayer l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Manchester City-Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21). Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.

