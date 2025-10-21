Champions: Trpisovsky "Atalanta ha qualità,Slavia tanti assenti"

"L'Atalanta ha tanta qualità, noi qualche assenza in ruoli chiave. Zima mi ha parlato di Juric e di quanti gli allenamenti siano più duri delle partite, della sua etica del lavoro. Dobbiamo difendere e attaccare in undici". Così Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, che in difesa ha l'ex del Torino proprio ai tempi dell'attuale allenatore nerazzurro, alla vigilia della partita di Champions League a Bergamo.

Zima non è l'unico 'informatore' in squadra, perché c'è anche una punta del 2002 fuori lista Uefa che in prima squadra a Bergamo nel 2022-2023 giocò tre partite: "Grazie a Lukas Vorlicky sappiamo tante cose sull'avversario, che abbiamo studiato bene. La cosa fondamentale sarà come affronteremo situazioni ben studiate in anticipo - spiega Trpisovsky -. Serve buona pressione da entrambe le parti del campo, molto dipenderà da chi segnerà per primo, si può giocare una gara molto offensiva. Per me si giocherà tanto sui duelli, a prescindere dalla presenza o meno di Lookman: non possiamo concentrarci solo su un singolo, l'Atalanta ha qualità in tutti i ruoli. Mi piacciono Sulemana e Krstovic che giocava in Slovacchia, lo conosciamo".

Il tecnico ceco lamenta defezioni importanti: "Abbiamo un po' di difficoltà a far partire l'attacco, Doudera e Holes più Oglu dietro sono giocatori chiave e mancheranno, perché fanno pressing. Il portiere Stanek? Si allena ma è questione di giorni, per me non ce la fa per domani". Infine, sulla strategia: "Con l'Inter volevamo fare contropiede ma non ci siamo riusciti, l'avversario era troppo buono per noi. Spero che avremo una partita migliore rispetto quella di San Siro, speriamo sia più simile alla prima partita col Bodo Glimt".