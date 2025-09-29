Champions: Trpisovsky, con l'Inter dobbiamo superare i limiti

"L'Inter è davvero una forza complessa, noi dobbiamo superare i nostri limiti. Sappiamo di giocare con la squadra che ha giocato la finale di Champions League e dovremo superare i nostri limiti. Bisogna lottare. Una partita del genere è una cosa bellissima per noi". Lo ha detto il tecnico dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter.

"Sono molto felice per i giovani della squadra che hanno uno stile di gioco che potrebbe servire. Ci prepariamo molto per Lautaro Martinez. La cosa più difficile è mantenere la concentrazione. Spero che domani saremo in grado di concentrarci su noi stessi. Speriamo di fornire una prestazione significativa. Vedo solo cose positive".