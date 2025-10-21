Champions: Tudor 'mi aspetto una reazione, faremo grande gara'

"Mi aspetto una grande reazione, faremo una grande gara": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. "Le motivazioni si trovano da sole, al di là di ciò che è successo - continua in conferenza stampa - e non leggo i giornali né quando vinco, né quando perdo: non penso a me stesso, sono concentrato soltanto su come aiutare i singoli e la squadra, oltre a dedicarmi a ciò che avrei potuto fare meglio".