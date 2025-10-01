Champions: Tudor "rabbia e rammarico per gol al 90' "

"Dispiace perché abbiamo disputato un grande secondo tempo e abbiamo subito gol all'ultimo minuto: in spogliatoio c'erano rammarico e rabbia, ma ci prendiamo il punto e andiamo avanti": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo il 2-2 sul campo del Villarreal con il pareggio-beffa proprio al 90'. "Qui è sempre difficile giocare, abbiamo fatto ciò che si poteva fare anche se nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi - continua ai microfoni di Amazon Prime - e avevamo tanta frenesia un po' di nervosismo".

E sugli 11 gol subiti nelle ultime cinque partite: "I tre difensori (Kalulu, Gatti e Kelly, ndr) stanno facendo bene e stanno tenendo la baracca, purtroppo ci manca un po' il fatto di rubare le seconde palle - l'analisi di Tudor sulle lacune in fase difensiva - ma sono contento della prestazione dei tre centrali: 'Gattone' ha fatto anche questo gran bel gol in rovesciata, non se l'aspettava nessuno".

Anche capitan Locatelli riflette sulla rete presa proprio all'ultimo dall'ex Veiga: "Ci manca la gestione dei momenti e dei dettagli, è un aspetto che migliori anche e soprattutto con l'esperienza e fa parte di un percorso - dice il centrocampista - ma ripartiamo da ciò che abbiamo fatto vedere nella ripresa: durante il primo tempo eravamo troppo molli e ce lo siamo detti in spogliatoio, ci portiamo a casa le belle cose dei secondi 45 minuti".

A trascinare la Juve nella ripresa è stato Francisco Conceicao, subentrato all'intervallo e protagonista del momentaneo 1-2 per i bianconeri: "Il Villarreal è forte e lo è ancora di più in casa, purtroppo non abbiamo trovato la terza rete che probabilmente avremmo meritato - dichiara il portoghese davanti a microfoni e telecamere - e lavoreremo per trovare la vittoria in Champions: adesso, però, ci concentriamo sul campionato e pensiamo all'importante sfida di domenica contro il Milan".