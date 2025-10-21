Champions: Union Saint Gilloise-Inter 0-4
Terzo successo di fila dei nerazzurri nel torneo
L'Inter vince 4-0 a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise, centrando il terzo successo in altrettante uscite in Champions League. Una fiammata in avvio dei belgi, vicinissimi al gol, non spaventa i nerazzurri, che poco prima dell'intervallo segnano due volte con Dumfries e Lautaro. Nella ripresa, Calhanoglu realizza il 3-0 su rigore ed Esposito completa l'opera al 31'.
