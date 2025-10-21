Champions: Xabi Alonso avverte il Real Madrid, "Juve arrabbiata"

"Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve, fino a tre settimane fa stava giocando molto bene: troveremo una squadra arrabbiata, dovremo stare attenti": così il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, mette in guardia i suoi in vista della visita dei bianconeri. "E' una squadra ricca e che fa molte rotazioni, hanno giocatori di qualità che sanno muovere bene il pallone - dice l'allenatore dei Blancos alla vigilia della gara di Champions League - e conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco, ha avuto una crescita incredibile e sono contento per lui".

Al Bernabeu il Real parte favorito: "Vogliamo la terza vittoria nella competizione, avremo bisogno della spinta del nostro pubblico e vogliamo far divertire i tifosi" spiega l'ex centrocampista.