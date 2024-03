Champions: Zaccagni, peccato non aver sfruttato quell'occasione

"Siamo delusi perché nel primo tempo dovevamo sfruttare qualche occasione che abbiamo creato. Dopo il loro gol abbiamo perso un po' di fiducia". Mattia Zaccagni, al microfono di Canale 5, riassume così il ko della Lazio in Champions contro il Bayern. "Il calcio è fatto di episodi potevamo passare in vantaggio sullo 0-0 con l'occasione che ha avuto Immobile. Purtroppo non è andata così. Ora dobbiamo cercare di rimanere uniti, guardare alla prossima partita e portare a casa la vittoria" ha concluso il giocatore.