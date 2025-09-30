Champions:Chelsea vince,Mourinho ko al ritorno a Stamford Bridge

Josè Mourinho ko nel giorno del ritorno a Stamford Bridge in Champions League. Il Chelsea conquista una vittoria di misura (1-0) grazie all'autorete di Richard Ríos nel primo tempo. I padroni di casa avrebbero potuto raddoppiare nel finale con Estêvão Willian, ma Anatoliy Trubin lo ha fermato, mentre l'espulsione di João Pedro è arrivata troppo vicino alla fine per avere un impatto significativo sulla partita.

Dopo il successo sull'Olympique Marsiglia nella gara d'esordio, il Real Madrid concede il bis e lo fa in maniera molto netta sul campo del Kairat. La squadra di Xabi Alonso si impone con un rotondo 5-0. E' Mbappé il mattatore del confronto, l'attaccante francese segna una tripletta aprendo le marcature al 25' su rigore, poi segna anche al 52' e al 73'. Nel finale arrivano anche le reti di Camavinga e Brahim Diaz.